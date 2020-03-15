وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر تعليمة تحمل صفة "مستعجل"، للمفتشيات الإقليمية للتجارة، تدعو فيها رؤساء هذه المصالح إلى إبلاغ أصحاب المحلات ذات النشاط التجاري في عدد من المجالات بضرورة الغلق الفوري لمحلاتهم وتوقيف نشاطهم بصفة كلية إلى غاية تاريخ الخامس من شهر أفريل المقبل.

تعليمة مديرية التجارة، والتي تحوز "الخبر"على نسخة منها، خصّت عدد من المجالات التجارية التي تعرف نشاطا واسعا في الولاية على غرار قاعات الحفلات والمطاعم الليلية، الملاهي، قاعات الألعاب، الحمّامات، ومختلف النشاطات والتظاهرات التجارية الموسمية، "وهذا في إطار تعزيز الوقاية لمكافحة خطر تفشي وانتشار وباء كورونا، وتطبيقا لتعليمات والي ولاية الجزائر، لمراعاة المصلحة العامة"، يقول نص التعليمة.

وجاء في ختام تعليمة مديرية التجارة لولاية الجزائر، تشديد على ضرورة امتثال أصحاب النشاطات المذكورة لنص التعليمة، متوعدة المخالفين بتطبيق الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات.