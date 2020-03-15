تمكنت الخطوط الجوية الجزائرية منذ بداية تفشي وباء كورونا من ترحيل حوالي 160 رعية جزائرية من منقطة ووهان بالصين ورعايا من البقاع المقدسة وحاليا من المغرب.

و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى تعليمات منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس كورونا من أجل ترحيل الجزائريين وأغلبهم من الطلبة المقيمين بمدينة ووهان الصينية.

من جانبه ذكر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد أننا "نتحمل مسؤولية تجاه مواطنينا ومن واجبنا إعادة الجزائريين العالقين في الخارج وهذا ما يهمنا أكثر".

في هذا الصدد أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، عشية ذلك، أنه سيتم خلال هذه الأيام ترحيل الجزائريين العالقين بالمملكة المغربية. مضيفا أن طائرة أولى لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أقلعت هذا السبت من الجزائر باتجاه الدار البيضاء من أجل ترحيل أولى الرعايا الجزائريين.

وأضاف شيعلي "أنه تم تكليف قنصلية الجزائر بالمغرب بإعداد قائمة الجزائريين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم" وذلك "قصد نقلهم مباشرة إلى الجزائر أو مرورا بتونس.

و قد قررت الحكومتان الجزائرية والمغربية مساء الخميس وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازي" لمنع تفشي وباء كورونا فيروس.

للتذكير فإن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أقلعت في 2 فيفري الأخير من الجزائر متجهة إلى جمهورية الصين من أجل ترحيل أفراد الجالية الوطنية المقيمين بمقاطعة ووهان، حيث ظهر الوباء أسابيع من قبل، إذ تم في المجموع ترحيل 31 مسافرا مرفوقين بطاقم طبي متخصص على متن الطائرة.

كما تم ترحيل 17 رعية ليبية وتونسية وموريتانية، كانوا مقيمين بووهان على متن نفس الطائرة، وذلك بطلب من سلطات بلدانهم. أما في 27 فبراير الماضي فقد أعلنت الشركة الوطنية للطيران عن إلغاء رحلاتها نحو البقاع المقدسة بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء هذا "الإجراء الوقائي" على إثر توصيات السلطات السعودية التي قررت التعليق المؤقت لعمليات الدخول إلى المملكة من أجل أداء مناسك العمرة وذلك بغية منع انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة". وترافق هذا التعليق بمخطط لترحيل المعتمرين الجزائريين من قبل الشركة الوطنية بغية الحفاظ على صحتهم، حسبما أفاد به مسؤولون في الخطوط الجوية الجزائرية.

وقد أقلعت عديد الرحلات فارغة، انطلاقا من كل من وهران وقسنطينة من أجل السماح بنقل الجزائريين المتواجدين في عين المكان.كما قامت مؤخرا أي في 2 مارس الجاري، الخطوط الجوية الجزائرية ببرمجة رحلة بين بكين والجزائر من أجل ترحيل رعايا وطنيين آخرين مقيمين بالصين، وتم عبر هذه الرحلة نقل حوالي 130 رعية جزائرية.

من جهة أخرى، أبرز شيعلي أمس السبت أنه تم اتخاذ إجراءات احتياطية لمجابهة وباء كورونا وذلك عن طريق "التعليق المؤقت لبعض الرحلات الجوية نحو إسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى تخفيض الرحلات نحو فرنسا بنسبة 50 بالمائة".

وفيما يخص الرحلات البحرية قال الوزير أنه تم اتخاذ نفس الإجراءات مضيفا أن قطاعه في اتصال مع شركات الملاحة البحرية لإرجاع كل الجزائريين العالقين بالخارج .

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن هذه الإجراءات المتعلقة بتعليق الرحلات الجوية والبحرية ستنتهي مع بداية شهر أفريل القادم.