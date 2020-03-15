أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الأحد، عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الخميس المقبل حول برامج السمعي البصري خلال شهر رمضان، وذلك عملا بالإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بعد ظهور فيروس كورونا، تعلن سلطة ضبط السمعي البصري كافة المشاركين بما فيه الأسرة الإعلامية عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم 19 مارس 2020 بالمكتبة الوطنية، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ اللقاء لاحقا".