أوقفت المديرية العام للأمن الوطني، اليوم رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران، عن مهامه، وعوضته برئيس أمن حاسي بونيف، في انتظار استكمال التحقيق الداخلي.

قرار التوقيف صدر بعد انتهاء لجنة تحقيق مركزية من تحرياتها الخميس الماضي في قضية اختفاء مبلغ مالي من المحجوزات التي تم العثور عليها في بداية شهر فيفري في ورشة سرية لصناعة مادة "الشمة" (تبغ) في منطقة السانية.

حيث تفاجأ المحققون الأمنيون، حين تقديم المتهمين في قضية هذه الورشة أمام وكيل الجمهورية باختفاء جزء من المبلغ المالي الذي تم حجزه. وقد أمر وكيل الجمهورية بالتحري في المسألة.

وتبعه إيفاد المديرية العامة للأمن الوطني للجنة تحقيق إلى مديرية الأمن الولائي بوهران.

وتقرر اليوم توقيف محافظ الشرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وتحويل ضابطين اثنين من نفس المصلحة إلى مناصب أخرى في محافظتين أمنيتين. في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.