اتخذت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لتحصين الوسط المدرسي من وباء كورونا الذي يأخذ في التفشي والانتشار في عدد من ولايات الوطن.

وفي أول خطوة لها، قرّرت الوزارة الوصيّة تأجيل كل الأنشطة المبرمجة التي تستدعي تجمعات تدخل في إطار التكوين أوالتنسيق، داعية كافة المستخدمين على مستوى الإدارة المركزية، مديريات التربية، وكافة المؤسسات الواقعة تحت وصايتها إلى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إطار التبادلات المهنية.

ومن خلال بيان صحفي نشرته اليوم الأحد، تحوز "الخبر" على نسخة منه قرّرت الوزارة تنصيب خلية دائمة على المستوى المركزي وأخرى محلية، إضافة إلى خلايا يقظة على مستوى كل المؤسسات التربوية والتعليمية، تتولّى تعميم وتطبيق التدابير الوقائية التي تمليها مصالح وزارة الصحة. ويشير بيان الوزارة، إلى عزم الأخيرة على تفعيل وتوسيع نظام الدعم المدرسي عن طريق الأنترنت، لتفادي انتشار الوباء في الوسط المدرسي وبين التلاميذ.

كما يشدّد البيان على ضرورة الإخطار الفوري لمدير المؤسسة التعليمية والمصالح المختصة عن كل حالة مشتبه في إصابتها بالوباء، واتّباع كافة إجراءات النظافة والوقاية على مستوى جميع المؤسسات والمديريات ومصالح الإدارة المركزية، والتحلي باليقظة واحترام قواعد السلامة الصحية للحدّ من انتشار الفيروس.