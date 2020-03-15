أجلت مجموع النشاطات المخلدة للذكرى الـ58 لاغتيال الكاتب مولود فرعون التي كانت مقررة في مسقط رأسه بقرية تيزي هيبل (جنوب تيزي وزو)، إلى يوم 16 أفريل المقبل كإجراء وقائي لانتشار عدوى فيروس كورونا(كوفيد 19)، حسبما علم اليوم الأحد من الجمعية التي تحمل اسمه.

وأوضح نصاح مقران رئيس جمعية مولود فرعون "اكتفينا اليوم باحتفال محدود لتذكر هذا اليوم فقط وذلك بسبب وباء كورونا و قررنا تأجيل مجموع النشاطات إلى 16 أفريل المقبل الذي يصادف الاحتفال بيوم العلم".

وكان برنامج الاحتفالات يشمل عدة مسابقات ونشاطات ترفيهية بين التلاميذ من مختلف الأطوار المدرسية الابتدائي والمتوسط والثانوي بالتنسيق مع المديرية المحلية للتربية.

للتذكير، ولد الكاتب مولود فرعون في 8 مارس 1913 واغتيل في الجزائر العاصمة في 15 مارس 1962 من طرف المنظمة المسلحة السرية التي كانت تعارض استقلال الجزائر، وذلك قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة الاحتلال الفرنسي.

وعقب إتمامه لدراسته بالمدرسة العادية ببوزريعة، بدأ مشواره المهني كمعلم في قريته سنة 1935 ثم بالمدنية بالجزائر العاصمة سنة 1957 كمدير مدرسة. وفي سنة 1939 شرع في كتابة روايته الأولى "ابن الفقير" التي فازت بالجائزة الكبرى لمدينة الجزائر ونشرت سنة 1950.

وكتب بعدها مولود فرعون عدد من الأعمال الناجحة من بينها "الأرض والدم" 1953، "أيام منطقة القبائل" في 1954، "الدروب الوعرة" في 1957 ، بالإضافة إلى ترجمة لـ "أشعار سي محند" وثلاثة أعمال بعد وفاته "رسائل لأصدقائه" الذي نشر في 1969 و"عيد الميلاد" سنة 1972 و"حي الورود" في 2007 .