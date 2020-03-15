أصدرت والي عين تموشنت، لبيبة ويناز، اليوم الأحد، قرار توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني صاف بصفة تحفظية عن مزاولة مهامه الانتخابية بسبب متابعة قضائية، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

ويأتي قرار التوقيف بسبب متابعة قضائية في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني صاف في ملف يتعلق بتهم الفساد وسوء التسيير، مثلما أوضحه ذات المصدر.

ويستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال عشرة أيام على الأكثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 65 من قانون البلدية، مثلما أشير إليه.