أفرجت مساء اليوم ، مصالح الأمن، لولاية البويرة عن الموقوفين الأربعة الذين تم اعتقالهم بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة.

الأشخاص الذين تم توقيفهم بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة صباح اليوم خلال محاولة تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الحراكيين الذين تم استدعاؤهم من قبل مصالح الأمن للاستماع أو المصالح القضائية للمحاكمة.

هذا وقد وجهت مصالح الأمن بعد الاستماع للموقوفين المفرج عنهم تهم تعلقت بالتحريض على التجمهر الغير المرخص .