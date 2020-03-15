تعادل وفاق سطيف مع ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، اليوم الأحد بملعب "8 ماي 1945" بسطيف، لحساب الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعلى أعقاب هذه النتيجة، يحافظ الفريقان على مرتبتيهما في جدول الترتيب العام، حيث صعد الوفاق "السطايفي" إلى مركز الوصافة بالشراكة مع مولودية الجزائر (37 ن)، متبوعا بفريق الشبيبة في المركز الرابع (36 ن).

وتتواصل هذه الجولة حاليا بإجراء لقاء شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج.

وفي وقت سابق من اليوم، تفوق فريق شباب قسنطينة على ضيفه اتحاد بسكرة بثلاثية نظيفة (3-0)، حيث سجل أهداف اللقاء كل من يطو (د 38)، عبيد (د 52) و أمقران (د 75) لفائدة تشكيلة "السنافر".

وبهذا ارتقى الشباب القسنطيني إلى الصف الخامس برصيد 34 نقطة، بينما تتعقد وضعية اتحاد بسكرة بتواجده في المركز الـ 14 (21 ن).

وانطلقت الجولة الـ 22 أمس السبت، حيث تميزت باستعادة فريق مولودية الجزائر مركز الوصافة بشكل مؤقت (قبل أن يلتحق به و.سطيف) عقب فوزه على الضيف نجم مقرة (3-2)، وعرفت أيضا تحقيق جاره اتحاد الجزائر لأول فوز له خلال مرحلة الإياب على حساب مولودية وهران (4-1).