عقد مساء اليوم والي بشار أحمد مباركي اجتماعا موسعًا ضم أعضاء اللجنة الأمنية رفقة ممثلي الهيئات التالية، قيادة الناحية العسكرية الثالثة، النيابة العامة لمجلس قضاء بشار، المدير الجهوي للجمارك وعدد من مسؤولي المديريات التنفيذية، مدير الإدارة المحلية، رئيس ديوان الوالي.

وكشفت خلية الإعلام بولاية بشار أن هذا الاجتماع تركز الحديث فيه حول نقطة واحدة حول تنصيب خلية أزمة مكلفة بوضع نظام الوقاية من وباء كورونا فيروس( كوفيد 19).

وتوج الاجتماع كذلك باتخاذ جملة من التدابير والاحتياطات لتفادي تنقل هذا الفيروس لاسيما في الأماكن العمومية والمطارات والأسواق الأسبوعية ، وعلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من طرف الجميع مع تعزيز تدابير اليقظة.