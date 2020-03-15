أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

كما تقرر إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وحثت الحكومة السعودية على تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية.

كما ألزمت جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وذكر بيان الحكومة السعودية أن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتبارا من الاثنين 16 مارس 2020.