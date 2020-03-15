دعى وزير التجارة كمال رزيق المستهلكين إلى الابتعاد عن الهلع والتخزين العشوائي للمواد الاستهلاكية فهي متوفرة في الاسواق.

وقال رزيق في منشور له على صفحته الرسمية في فايسبوك أن مخزون الجزائر من هذه المواد يكفي لاكثر سنة.

وقال رزيق: "اخي المستهلك لا داعي للهلع و تخزين المواد الاستهلاكية فما هو متوفر في السوق و المخازن يكفي لاكثر من سنة و الحمد الله".

وكشف الوزير بأن الاجراءات المتخذة من طرف مختلف الدوائر الوزارية أثناء تحضيرها للشهر الكريم تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال كل السنة.

لذا لا للهلع و التخزين العشوائي اخي المستهلك و انت تحتفل بيوم المستهلك المستدام.. كل عام وانت اخي المستهلك بالف خير والجزائر في أبهى حلتها.