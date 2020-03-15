دعا وزير التجارة كمال رزيق المستهلكين إلى الابتعاد عن الهلع والتخزين العشوائي للمواد الاستهلاكية فهي متوفرة في الأسواق.

وقال رزيق في منشور له على صفحته الرسمية في فايسبوك أن مخزون الجزائر من هذه المواد يكفي لأكثر من سنة.

وقال رزيق: "اخي المستهلك لا داعي للهلع و تخزين المواد الاستهلاكية فما هو متوفر في السوق والمخازن يكفي لأكثر من سنة و الحمد الله".

وكشف الوزير بأن الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الدوائر الوزارية أثناء تحضيرها للشهر الكريم تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال كل السنة.