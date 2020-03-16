اتخذت المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط جملة من الإجراءات الاحترازية لحماية مسافريها وعمالها من فيروس كورونا.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات المستعجلة حسب بيان للمؤسسة، عقب اجتماع لأعضاء خلية الأزمة التي تم تنصيبها خصيصا لمواجهة فيروس كورونا خاصة وأن المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط تبرمج رحلات بشكل يومي عبر كامل التراب الوطني.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الحيطة والحذر في سبيل التقليص من حدة تفشي الوباء عبر الالتزام بالإرشادات الواجب إتباعها في مثل هذه الظروف وعلى رأسها نظافة اليدين واجتناب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.

كما تشمل الإجراءات وضع الكمامات والقفازات بالنسبة للسائقين والقابضين، تطهير الحافلات بالمعقمات الكحولية قبل وبعد كل رحلة فضلا عن تعليمات وجهت للعاملين بالحافلة عند اكتشاف مسافر يحمل أعراض فيروس كورونا أثناء الرحلة.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الإرشادات موجهة أيضا لكل عمالها بما فيهم الإطارات والإداريين والعمال بمختلف الورشات التقنية والميكانيكية وأعوان الأمن والمنظفين.