كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى (الجزائر العاصمة)، عبد الحكيم بطاش، عن حزمة إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)

وجاء في بيان لهذه الجماعة المحلية أنه طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تقرر تنظيف وتطهير الساحات العمومية والأحياء بماء جافيل وباستعمال الصهاريج المائية وكذا غلق الحدائق العمومية التابعة لمصالح البلدية أو المؤسسات التابعة لها.

كما أشار البيان، إلى أن مصالح البلدية ستقوم بتزويد المساجد بمواد التطهير والتعقيم بغرض تطهيرها بعد كل صلاة وكذا تنظيف وتطهير وتعقيم محطات توقف الحافلات كما ستقوم البلدية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال والموظفين وتزويد المصالح المختصة بوسائل التنظيف وتعقيم أماكن العمل ومنع حضور العمال المصابين بالزكام أو الأنفلونزا.