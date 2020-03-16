كشف وزير التربية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعادة النظر في محتوى البرامج والكتب بشكل تدريجي بعيدا عن التسرع والارتجال". وقال وزير التربية، أن "إرسال كشوف النقاط سيكون عبر مراسلات بريدية أو عن طريق الرقمنة ". وأضاف الوزير عن وجود "مشروع يهدف إلى تجزئة الكتاب المدرسي إلى أربعة أجراء للتخفيف على التلميذ،

وقال أن "المشروع سيكون جاهزا بداية من الدخول المدرسي المقبل". كما أوضح وزير التربية بخصوص الإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالجزائر أن "العمل والتنسيق بين قطاع الصحة والبلديات سيكون بشأن تعقيم كل المدارس كإجراء وقائي". وكشف واجعوط أيضا عن "تنظيم جلسات حول واقع وآفاق تطور المنظومة التربوية"، مشيرا في السياق ذاته أن "الجلسات سيشارك فيها جميع الفاعلين في الأسابيع القادمة".

وبخصوص انشغالات ومطالب الشركاء الاجتماعيين، أكد وزير التربية أن "الرد سيكون على كل انشغالات هؤلاء، كل حسب مطالبه، وسيكون هناك حلولا للبعض منها، لكن هناك مطالب تتطلب منا الوقت"