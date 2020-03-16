انخفاض عدد الإصابات في كوريا الجنوبية

أكد مسؤولون صحيون أن كوريا الجنوبية سجلت 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم اإاثنين بانخفاض طفيف عن يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8236 فضلا عن 75 حالة وفاة.

ويتراجع عدد الإصابات الجديدة باضطراد، والأرقام الجديدة أقل بكثير من ذروة الإصابات المسجلة في 29 من فبراير والبالغة 909 حالات مقارنة مع 76 ليوم الأحد. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 303 مرضى آخرين تعافوا بشكل كامل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1137.

رصد 12 حالة جديدة في تركيا

صررح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الإثنين إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18 وذلك في أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.

وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة. وكانت تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس.

رواندا تسجل خمس حالات إصابة بكوفيد 19

كشفت وزارة الصحة في رواندا عن إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد إلى خمسة وشمل مواطنا لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وأكد البلد الواقع في شرق إفريقيا أول حالة إصابة بالفيروس يوم السبت ليصبح واحدا من بين 26 بلدا في إفريقيا ظهر فيها المرض.

وقالت الوزارة في بيان إن أربع حالات إضافية شملت رجلا يبلغ من العمر 34 عاما وصل من جنوب السودان يوم السادس من مارس وشقيقه الذي سافر أيضا في الآونة الأخيرة. وكانت الحالة الرابعة لشاب أوغندي يبلغ من العمر 22 عاما وصل إلى رواندا من لندن أمس الأحد. وتشير حالة الرجل الذي لم يسافر في الآونة الأخيرة إلى انتقال المرض محليا.

وأغلقت عدة دول إفريقية حدودها وألغت الرحلات الجوية وفرضت قيودا مشددة تتعلق بالدخول والحجر الصحي في مسعى لاحتواء التفشي.

أول وفاة في البحرين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن حالة الوفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأفاد البيان، أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت يوم السبت الماضي، عن تعافي 16 حالة من وباء كورونا العالمي وإخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

الصحة الفرنسية: تفشي الفيروس مقلق للغاية

أكد المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالمون، اليوم الإثنين، أن الوضع مع تفشي فيروس "كورونا" مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.

وصرح سالمون لإذاعة "فرانس إنتر": أن "عدد الحالات (الإصابة بفيروس كورونا) يتضاعف كل ثلاثة أيام".

وأضاف المسؤول: أن "عدد المرضى في حالة خطيرة والذين يحتاجون إلى عناية مركزة يصل إلى المئات".

هذا وبلغ إجمالي حالات الوفاة في فرنسا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 91 حالة، حسبما أعلنت سلطات الصحة مساء يوم السبت الماضي، فيما دعت الحكومة المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ارتفاع عدد الإصابات في الأردن إلى 15 حالة مؤكدة

أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 15 حالة، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله في إربد.

وأفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء أمس الأحد، عن هروب مواطن مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي، مضيفا أن البحث جار عنه.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت، في وقت سابق، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

الكويت تعلن عن 11 إصابة جديدة

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، والتي قال فيها إنه تم "تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة وتم شفاء 9 حالات ليصبح لدينا حاليا 114 حالة تتلقى العلاج حاليا".

وقال السند، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن هناك أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات هي لكويتيين وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.

وحسب أحدث إحصائية، لليوم الإثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.

الصين ستكشف عن لقاح "كورونا" منتصف أفريل المقبل

كشفت الصين، اليوم الإثنين، أنها بدأت تحقق تقدما ملحوظا في مرحلة تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من قبل خبراء في مدينة شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء الاختبارات السريرية في أفريل المقبل.

وقال رئيس لجنة ​العلوم​ والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في ​مؤتمره الصحفي: "تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح "mRNA"، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفا أنه "من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أفريل".

وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثدييات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية.

وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.