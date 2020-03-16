أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على الـتـراب الوطـني، أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس 2020 ".

و"سيكون هذا التعليق الاستثنائي، الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان الـمعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية"، يضيف البيان.