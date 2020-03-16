يشرف اللّواء السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجـيش الوطني الشعبي بالنيابة، غدا الثلاثاء،على تنصيب القائد الجديد للقوات البرية باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، أنه "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 مارس 2020، سيشرف السيد اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم غد الثلاثاء 17 مارس 2020، على التنصيب الرسمي للّواء عمار اعثامنية، قائدا للقوات البرية".

وأضاف البيان "هذا التنصيب سيشكل سانحة للسيد اللّواء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، لعقد لقاء توجيهي مع إطارات وأفراد قيادة القوات البرية".