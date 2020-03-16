أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، اليوم الإثنين، بضرورة إغلاق أبواب المساجد في المملكة.

وجاء ذلك بناء على طلب الفتوى الموجهة إلى المجلس الأعلى من الملك محمد السادس.

والإغلاق، بناء على إفتاء الهيئة العلمية، يهم كل الصلوات اليومية الخمس و صلاة الجمعة، وذلك ابتداء من اليوم الإثنين، مع استمرار رفع الأذان.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية، اليوم الإثنين، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس "كورونا".

وقال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس، في مؤتمر صحفي، إن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.