أعلن مكتب مجلس الأمة، الیوم الإثنین، التعلیق الاستثنائي لنشاطه البرلماني، اعتبارا من الیوم 16 مارس الجاري حتى إشعار آخر.

وأوضح المكتب في بیان نشر على صفحته الرسمية في "فايسبوك": "تم إرجاء الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء 18 مارس 2020 ، بعد الزوال، إلى موعد لاحق". كما تقرر إرجاء الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، المبرمجة يوم الخمیس 19 مارس إلى تاريخ سیتم تحديده بالتنسیق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة.

وأضاف ذات البيان، أن مكتب المجلس شدد خلال اجتماعه برئاسة صالح ڨوجیل على ضرورة التقید بالإجراءات والتدابیر الاحترازية المعلن عنھا من طرف الحكومة، فقد اتّخذت المصالح الإدارية على مستوى مجلس الأمة إجراءات عملیة وقائیة في ھذا الشأن داخل مقر المجلس.

كما تقرّر خلال ھذا الاجتماع، تخفیض تواجد الموظفین في المصالح الإدارية، دون الإخلال بضمان ديمومة وسیرورة العمل العادي بمجلس الأمة.