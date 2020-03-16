أعلنت ولاية الجزائر، صبيحة اليوم الاثنين، عن تعليق جميع الأنشطة الثقافية، الرياضية والترفيهية، وكل التظاهرات ذات الطابع الجماهيري المستقطبة للمواطنين.

وأفادت مصالح الولاية، في بيان لها، تحوز "الخبر" على نسخة منه، إنه "في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى في الأوساط العمومية، وتبعا لقرار الوالي، ينهى إلى علم كافة المواطنين ساكنة ولاية الجزائر وضيوفها، أن مصالح الولاية ستقوم كإجراء أولي وقائي بالمنع التام، لكل النشاطات ذات الطابع الجماهيري المستقطبة للمواطنين، اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى غاية إشعار آخر".

وتنوه ولاية الجزائر، إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالحفلات، دور السينما، الحدائق العمومية، فضاءات الترفيه والتسلية، الحمّامات والنشاطات الأخرى المتعلّقة بالتظاهرات والعروض الثقافية، المؤتمرات العلمية، التجمعات والمعارض وكذا نشاطات قاعات الحفلات والمسارح ودور الحضانة ورياض الأطفال والأقسام الموجهة لإلقاء الدروس التدعيمية لتلاميذ المدارس.

وسارعت كبرى المنتزهات على غرار الصابلات وحديقة التجارب بالحامة، إلى غلق أبوابها أمام الزوار، تطبيقا للتعليمة الولائية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا الذي يتحوّل مع تقدم الساعات إلى خطر حقيقي يهدّد أمن الجزائر الصحي.

كما أعلنت شركة المراكز التجارية بالجزائر، صبيحة اليوم الإثنين عن عزمها غلق كل من المركز التجاري باب الزوار في العاصمة، والمركز التجاري بالسانية في وهران، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وانتشار وباء كورونا الجديد في الجزائر. وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الغلق سيكون بداية من مساء اليوم على الساعة الثامنة مساءا، وإلى إشعار آخر. ويأتي قرار الغلق للحد من تجمع المواطنين في الأماكن العامة، التي من شأنها المساهمة في تفشي الوباء.