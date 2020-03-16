كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وسطيف 7 قنابل تقليدية الصنع، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڨزام، خمسة وعشرين شخصا وحجزت ثلاثة وعشرين مولدا كهربائيا وإحدى عشر مطرقة ضغط وثلاث مركبات وشاحنتين، بالإضافة إلى 3,47 طن من المواد الغذائية و8600 لتر من الوقود الموجهة للتهريب.