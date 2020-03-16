أعلن مدير الصحة لولاية عنابة عبد الناصر دعماش، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بولاية عنابة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية على مستوي معهد باستور. بالجزئر العاصمة ، لعينات الدم المأخوذة من الشخص المشتبه فيه إصابته بالفيروس.

وحسب مدير الصحة، فإن المصاب بفيروس كورونا بولاية عنابة، يشتغل كطبيب بعيادة خاصة، ويبلغ من العمر 34 سنة، حيث تم وضعه في الحجر الصحي منذ قرابة يومين، بمجرد عودته من مهمة عمل بفرنسا، أين كان يحضر مؤتمرا طبيا شارك فيه بالعاصمة الفرنسية باريس.