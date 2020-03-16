دعت وزارة العمل و الضمان الاجتماعي اليوم جميع المصالح التابعة لها إلى الالتزام بمجموعة من التدابير، للوقاية من فيروس كورونا، من أجل تعزيز الوقاية والحماية من خطر تفشي وباء كورونا المستجد.

كما دعت الوزارة في بيانها إلى توقيف إستقبال المدارس المتخصصة والروضات للأطفال،و وضع خلية متابعة على المستويين المركزي واللامركزي، والتوقف عن استدعاء المرضى خاصة في إطار المراقبة الطبية والقيام بالمراقبة الطبية عن بعد.

و طالبت الوزارة أيضا بتوقيف الدورات والدروس التكوينية الحضورية بالنسبة للهيئات التي تقوم بذلك، وتأجيل كل التظاهرات والدورات والجلسات والملتقيات، وتوفير وسائل التنظيف والتطهير في أماكن العمل وجعلها في متناول العمال والمستخدمين، من الصابون السائل وموزعات المطهر الكحولي.

و ألحت الوزارة في بيانها على توفير الأقنعة الطبية الواقية للمستخدمين الذين يستقبلون المرافقين، وتوفير مستلزمات الحماية للعاملين في المراقبة، والمصالح الطبية والشبه طبية والعلاج ومرافقة المرضى.

و ختم البيان بضرورة احترام مسافة واحد متر مع المرافقين، والتقليل قدر الإمكان من الاحتكاك والاقتراب من المرافقين وتفادي المصافحة.