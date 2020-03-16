هدد عمال وأعوان بالمركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة فرانتز فانون سابقا، اليوم الإثنين، بالإضراب عن العمل، بسبب نقص وأحيانا انعدام في وسائل وأدوات الحماية من الإصابة بالمرض الفيروسي.

وشدد المعنيون في وقفة احتجاجية غاضبة، على ضرورة توفير الكمامات للجميع أو الألبسة الواقية من الأمراض، خاصة وأنهم باتوا عرضة لنقل المرض والعدوى لأنفسهم ومحيطهم العائلي، كما استعجل بعضهم فتح المصلحة الجديدة للحجر الصحي، والتي تم معاينتها نهاية الأسبوع من قبل الوزير الأول، بقسم أمراض القلب، لتخفيف الضغط عليهم، خاصة بمركب الاستعجالات بالجوار.