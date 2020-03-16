انتهت عملية محاصرة نحو 20 حراقة و احتجازهم بمحطة القطارات في البليدة ،عصر اليوم ،و الذين تم ترحيلهم من اسبانيا و ايطاليا إلى الجزائر عبر ميناء وهران، بتحويلهم على الحجر الصحي و الفحص الطبي للكشف عن حالتهم الصحية، وعدم حملهم بأعراض وباء فيروس كورونا.

و نجحت العملية و التي استنفرت عمال محطة القطار بالخصوص ،و عناصر الأمن الذين طوقوا القطار،و دخلوا في تجاذبات، لرفض بعض الحراقة تحويلهم على الفحص الطبي من جهة، مبررين موقفهم أنهم خضعوا للكشف الحراري مرتين ،وأيضا لعدم سماح عمال محطة القطار للبعض منهم النزول ،خوفا من أن يكون مصابين بالمرض الفيروسي،و هذا و ما يجعلهم مصدرا لنقل العدوى.