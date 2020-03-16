وجهت وزارة العدل مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تتضمن إجراءات الوقاية والاحتياط الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأمرت الوزارة بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا، استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك.

كما نص الإجراءات على توقيف عملية استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، عقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري، التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة إفراج، توقيف الجلسات المدنية في المحاكم وتوقيف استقبالات الجمهور إلا للضرورة القصوى.

أنا فيما يخص المؤسسات العقابية، فأمرت الوزارة بتعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية، تعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية وزيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة.