تلقى الوسط الرياضي الإسباني صدمة، اليوم الإثنين، عقب وفاة فرانسيسكو غارسيا، مدرب كرة قدم إسباني، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الصحافة المحلية أن غارسيا (21 عاما)، والذي عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة مالاغا، توفي متأثرا بإصابته بهذا الوباء العالمي.

ولفتت الصحافة إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في محاربة الوباء.

ونوه المصدر أن غارسيا هو الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاغا، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

من جهته، عبر بيبي بوينو رئيس النادي عن صدمته وصرح: "كان فرانسيسكو رجلا عظيما ومدربا موهوبا، مازلنا مصدومين، اتصلوا بي من المستشفى مساء الأحد وأخبروني أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد ساعة". وأتم: "لقد عانى من فيروس كورونا بجانب مرض سيء أصابه، لا أستطيع تصديق ما حدث".

جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية في محاولة منها لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.