قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة اليوم الإثنين إيداع مسؤول ملحقة الوكالة العقارية بحمام الضلعة و المحافظ العقاري للمسيلة ومواطنين اثنين آخرين الحبس المؤقت بسبب قضية فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح نفس المصدر أن المعنيين تتم متابعتهم بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "التصريح الكاذب" و "تخريب أرشيف ووثائق" و "استغلال النفوذ" و "نهب أموال عمومية"، مضيفا أنه تم الإفراج عن 12 شخصا آخرا متورطين في هذه القضية.

للإشارة توبع 16 شخصا في إطار هذه القضية، حيث تم في وقت سابق وضع مسؤول ملحقة الوكالة العقارية لبلدية حمام الضلعة و موظف بالوكالة العقارية للولاية تحت التزامات الرقابة القضائية.