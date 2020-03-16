عمال مطار عنابة يطالبون بمنحهم وسائل الحماية من كورونا
دعا بعض العاملين بمؤسسة تسيير مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، بتدخل فوري للمدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الشرق بناحية قسنطينة، لحماية العشرات من العمال و الموظفين ، بسبب امتناع مدير مطار عنابة من منحهم الوسائل ومستلزمات الوقاية من مخاطر وباء كورونا من أقنعة وقفازات والمطهر الكحولي الذين خصصته المؤسسة العامة لتسيير المطارات إلى موظفيها .
ولاحظ العديد من العمال و الموظفين، تعنت مدير مطار عنابة الدولي ، في الاستجابة إلى مطالب العمال و الموظفين لتوفير هذه المستلزمات الوقاية الصحية من الفيروس ، سيما وأن المطار يعرف دوريا توافد المئات من المسافرين من مغتربين و محليين المتوجهين نحو مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد قرار إلغاء و تعليق الرحلات الجوية من مطار عنابة نحو الدول الأوروبية خاصة الموجهين إلى مطار باريس الدولي.
ويتوجه العمال والموظفين إلى مراسلة المديرية العامة لتسيير مطارات الشرق بقسنطينة، للمطالبة بالتحري في القضية و الاستفسار لدى مدير مطار عنابة حول وجهة ذهاب المستلزمات الطبية من قفازات و أقنعة و الكميات المعتبرة من المطهر الكحولي، بعدما وردت إليهم معلومات مفادها تحويل إدارة المطار بقرار من المدير كميات المخزون إلى وجهة أخرى غير العمال و الموظفين التابعين لمؤسسة تسيير المطارات. و جاء سبب اتخاذ المدير لهذا الإجراء المرفوض من طرف غالبية عمال و موظفي المؤسسة وتحويل مخزون المؤسسة إلى وجهة أخرى كون عمال و موظفي مؤسسة تسيير المطارات غير معنيين بالإجراء الوقائي ، رغم أن معظمهم يحتكون دوريا بمختلف الفئات الوافدين إلى المطار من مسافرين و عمال مختلف الأجهزة العاملين بالمطار من رجال الأمن و الجمارك و موظفي مختلف شركات الطيران المحلية و الدولية.
ويتواجد حاليا معظم العمال والموظفين التابعين لمؤسسة تسيير المطارات ، الذين أصابهم الذعر داخل مكاتبهم المتواجد بمطار عنابة، خوفا من التعرض للإصابة بالفيروس بسبب رفض الإدارة منحهم وسائل الحماية الصحية . وقد لجاء أغلبية العمال و الموظفين إلى غلق مكاتبهم و تجنب الخروج منها لساعات طويلة، ما اعتبروه " حجر صحي" غير معلن عنه. وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل لتوفير المستلزمات الوقاية من الفيروس ، مع إعادة النظر في مخطط العطل لتقليص حجم التواجد غير المجدي للعشرات من العمال و الموظفين لتجنب إصابتهم.