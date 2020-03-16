لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث مرور مروع وقع عشية هذا اليوم بالطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولاية النعامة وتلمسان قرب منطقة تويفزة.



وحسب مصادرنا ، فإن الحادث وقع إثر اصطدام بين مركبتين مرقمتين بولاية النعامة إحداهما سيارة أجرة كانت تسير في الإتجاه المعاكس .



وقد تم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة شنافة بالمشرية، في حين تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الاستشفائية، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا لتحديد الأسباب والمسؤوليات.