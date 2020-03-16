لقي شخصان حتفهما وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة جراء حادث مرور وقع مساء اليوم الاإنين ببلدية المشرية (ولاية النعامة)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 22 في شطره الرابط بين بلديتي المشرية ومكمن بن عمار مما خلف قتيلين يبلغان من العمر 56 سنة و64 سنة و6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و45 سنة.

وقام عناصر الحماية المدنية بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى " الإخوة شنافة " بمدينة المشرية والجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.