هبطت أغلب الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج بشكل حاد يوم الإثنين، إذ فشلت إجراءات تحفيزية، بينها تخفيضات في أسعار الفائدة، في تهدئة قلق المستثمرين حيال الضرر الناجم عن فيروس كورونا الذي بلغ عدد المصابين به في المنطقة قرابة الألف.

فبينما أعلنت السعودية والإمارات عن حزمتي تحفيز بقيمة 13 و27 مليار دولار على الترتيب يوم السبت، اقتفت البنوك المركزية في الخليج يوم الإثنين إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين الصفر و0.25 بالمائة.

لكن قطر خالفت الاتجاه، بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك توفير حوافز مالية بقيمة 75 مليار ريال (20.60 مليار دولار) وخطة لضخ ما يصل إلى عشرة مليارات ريال في البورصة المحلية.

ومما زاد المعنويات تثبيطا، تراجع أسعار النفط الخام، إذ هوى خام برنت 10.6 بالمائة إلى 30.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:31 بتوقيت غرينتش.