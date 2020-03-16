انخفضت أسعار خام القياس العالمي لما دون 30 دولارا للبرميل يوم الإثنين، إذ تفاقم تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع الحكومات والشركات إلى إغلاق أبوابها، في حين يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو ركود مؤكد.

وهبط خام برنت 3.35 دولار بما يوازي 9.9 بالمائة إلى 30.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:10 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق، هبط خام القياس العالمي إلى 29.52 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ جانفي 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو 6.6 بالمائة إلى 29.65 دولار للبرميل.

تسبب بالفعل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب ما لا يقل عن 174 ألف شخص وقتل حوالي 6700، في هبوط سريع لأسعار النفط بلغ 50 بالمئة منذ بداية العام. وخفضت الكثير من الهيئات توقعاتها للطلب على الخام، إذ يعطل الفيروس نشاط الشركات والسفر والحياة اليومية.