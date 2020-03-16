ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد نحو 170 مليون دولار لضم النجم السنغالي ساديو ماني، هداف فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مدرب الملكي زين الدين زيدان معجب كثيرا بالمهاجم السنغالي البالغ 27 عاما، مؤكدة أن الريال تواصل مع ماني بالفعل وعرض عليه الانتقال الصيف المقبل إلى سانتياغو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن زيدان واثق من ضم ماني رغم أن عقده مع ليفربول ممتد لثلاث سنوات قادمة، وذلك من خلال العقد المالي الضخم.