تمكنت مصالح الحماية المدنية ببلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة امس وبعد تدخل سريع مع ضمان الإمكانيات من إنقاذ ثلاث أفراد من عائلة واحدة تعرضوا الاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب يوسف عبدات المكلف بالاعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة لـ"الخبر" " في حدود الساعة الرابعة من زوال أمس سجلت اسعافات الوحدة الثانوية لبلدية سور الغزلان تدخلا في حادث اختناق بغاز co المنبعث من مدفأة المنزل بحي الجبسة بجنوب مقر البلدية خلف الحادث اختناق ثلاثة أفراد أم وأطفالها تتراوح أعمارهم مابين 3و32 سنة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم و نقلهم إلى مستشفى سور الغزلان."



وفي تدخل آخر في حدود الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من زوال أمس في حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنتين عبر الطريق السيار شرق غرب بمدخل بلدية بشلول نجم عنه تخويل ثلاث مصابين نحو مستشفى. محمد بوضياف بالبويرة.