قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الإثنين إنه يدرس التأثير المحتمل لتأجيل المنافسات على عقود اللاعبين بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق مسابقات الدوري عبر أوروبا وفي مناطق متفرقة من العالم.

وتم تعليق المنافسات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ما ينذر بتكدس المباريات حال استئناف المنافسات في وقت لاحق هذا العام.



وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز ”يجري الفيفا تقييما للوضع الحالي ومدى التأثير المحتمل الذي قد يتسبب فيه على كل جوانب اللعبة. سنكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات في الوقت المناسب“.

وقد يتم تأجيل بطولة أوروبا 2020، التي ينافس فيها 24 فريقا والمقررة في 12 دولة في الفترة من 12 جوان إلى 12 جويلية، لمدة عام لمنح فرصة لمسابقات الدوري المحلية لاستكمال الموسم.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لضغوط لإعطاء أولوية لإنهاء المسابقات المحلية وتتزايد الدعوات لتأجيل بطولة أوروبا 2020 وسيجتمع ممثلون عن الأندية ومسابقات الدوري في أوروبا والاتحادات الوطنية لمناقشة الأمر يوم الثلاثاء.