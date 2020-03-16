قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، تأميم جميع مستشفيات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية في البلاد، في أحدث –وربما أجرأ- خطوة من البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أصبحت ثالث أكثر الدول تأثرًا به.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" أعلنت وزارة الصحة، في حكومة بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنها ستضع جميع منشآت مقدمي الخدمات الصحية الخاصة في إسبانيا تحت الإدارة العامة.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن طلاب الطب في السنة الرابعة في البلاد سيُطلب منهم المساعدة في تقديم الخدمة الصحية في البلاد، بحسب ما أورده موقع "بوليتيكو"، كما تم توجيه الشركات القادرة على إنتاج المعدات الطبية بالتواصل مع الحكومة.