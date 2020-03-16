ستغلق الحدود البرية بين تونس والجزائر بدءا من منتصف الليل غدا الثلاثاء ، بعد قرار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة موجهة للشعب التونسي غلق الحدود الجوية والبرية لتونس ، التي ترتبط برا بحدود مع ليبيا والجزائر، في اطار جهود التوقي من تفشي فيروس كورونا.

وأرجأ الفخفاخ بدء تطبيق قرار غلق الحدود الى يوم الاربعاء ، للسماح للجزائريين المتواجدين في تونس للعلاج او للسياحة بالمغادرة غدا الثلاثاء، واستثنت الحكومة التونسية من هذا الغلق رحلات السلع والبضائع ورحلات الإجلاء من هذا القرار.

وهذه اول مرة تغلق فيها الحدود البرية بين تونس والجزائر ، ويرجح ان تكون السلطات التونسية قد نسقت مع نظيرتها الجزائرية ، فيما كانت السلطات الليبية قد سبقت باعلانها غلق الحدود البرية مع تونس ودول الجوار منذ الأحد الماضي، وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجّلة في تونس بلغ 24 حالة.