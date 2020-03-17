سويسرا تحذر من "انهيار" المستشفيات بسبب كورونا

حذر، مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات في البلاد قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

وحث كوخ المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وقال: "الفيروس بيننا والآن علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع. أصيب بالمرض عدد أكبر مما ينبغي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات". وحشدت سويسرا زهاء ثمانية آلاف من أفراد الجيش أمس الإثنين، ومنعت كل الفعاليات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي كورونا حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية. وثبتت إصابة أكثر من 2330 شخصا بالمرض حتى الآن في سويسرا، بينما توفي ما لا يقل عن 14 منهم.

الإصابات بكورونا خارج الصين تتخطى المسجلة بداخلها

أكد طارق غاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خارج الصين حتى صباح يوم الإثنين.

وكشف لوكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن عدد المصابين بهذا الفيروس خارج الصين تجاوز العدد التراكمي لحالات العدوى داخل البر الصيني. وأضاف المتحدث أن عدد حالات الإصابة في العالم وصل إلى 167511، حتى صباح اليوم، أكثر من نصفها 86434 تم تسجيلها خارج الصين القارية. وارتفع عدد الوفيات إلى 6606 منها 3338 حالة خارج الصين، أي أكثر من النصف أيضا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 13903 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 862 شخصا بالالتهاب الرئوي يوم أمس، حسبما جاء في تقرير نشر مساء الإثنين على موقعها في الأنترنت.

إيران تفرج مؤقتا عن 85 ألف سجين بسبب فيروس كورونا

قال متحدث باسم القضاء في إيران اليوم الثلاثاء إنه تم الإفراج مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال علام حسين إسماعيل "نحو 50 بالمائة من المفرج عنهم سجناء بقضايا أمنية ... كما اتخذنا في السجون اجراءات احترازية لمواجهة التفشي".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران قد طلب في العاشر من مارس الجاري من طهران إطلاق سراج جميع السجناء السياسيين مؤقتا من السجون المزدحمة والموبوءة بالأمراض للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

37 إصابة مؤكدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 37.

وأوضحت الوزارة، أن "الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة يشتبه بإصابتها من شخص وافد ثبتت إصابته بالفيروس". وأضافت أنه تم تسجيل حالة واحدة في كل من مدن مكناس وأغادير والدار البيضاء، وحالتين في كل من مراكش وفاس والرباط.

وقد تم تشخيص هذه الحالات، حسب البلاغ، "من قبل أطقم طبية متخصصة، بإتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية في كل من المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة في الرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

رصد 15 إصابة جديدة في السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية، مساء الإثنين، عن رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن 13 إصابة من أصل الـ 15 تمثل حالات وافدة إلى المملكة من دول مختلفة. وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 133 حالة، دون رصد أي وفيات، تعافى منها 6 مصابين، فيما تخضع بقية الحالات للرعاية في العزل الصحي.

وأهابت وزارة الصحة السعودية بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس على التواصل فورا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

كوريا الجنوبية:عدد الإصابات 8320 والوفيات 81

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 8320، فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 81.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، "أبلغت كوريا الجنوبية عن 84 حالة جديدة من إصابة كروونا (كوفيد 19) "جائحة"، الثلاثاء، ارتفاعا من 74 حالة جديدة في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات العدوى في البلاد إلى 8320، في الوقت الذي تناضل فيه السلطات الصحية لاحتواء العدوى العنقودية في جميع أنحاء البلاد".

وتمثل الحالات الجديدة البالغ عددها 84 حالة، والتي تم الكشف عنها يوم الإثنين، اليوم الثالث على التوالي الذي كانت فيه الإصابات الجديدة اليومية مكونة من رقمين. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 81 شخصا، معظمهم من كبار السن من المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة.

ارتفاع عدد الإصابات في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، مساء الإثنين عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة.

وغرد قوجا على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة".

وقررت تركيا وقف رحلات الطيران إلى مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية وأيرلندا والإمارات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما قررت وزارة الداخلية التركية إغلاق كافة الصالات الرياضية والمطاعم والكافتيريات والمقاهي والمنشآت الرياضية و المسارح ودور العرض والمسابح وملاهي الأطفال ومقاهي الأنترنت اعتبارا من اليوم.

الصين تسجل 21 إصابة جديدة أغلبها قادمة من الخارج

أفادت السلطات الصينية، فجر اليوم الثلاثاء، بتسجيل 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، كلها تقريبا قادمة من الخارج، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13.

وأوضحت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، في بيان، أنه تم رصد 20 حالة جديدة وافدة من الخارج في الأراضي البرية للبلاد، بينها 9 في العاصمة بكين، فيما أصيب شخص واحد فقط داخل الصين، وذلك في مقاطعة هوبي، التي تعتبر مصدرا للوباء.

وذكرت اللجنة أن 12 وفاة من أصل 13 سجلت في هوبي، بينما تم رصد حالة واحدة في مقاطعة شنشي، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الإثنين، فيما انخفض عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 إلى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 شخصا بنهاية يوم الإثنين، بمن فيهم 8976 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.

وسبق أن أكدت السلطات الصينية أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج.

فنزويلا تخضع للحجر الصحي اعتبارا من اليوم

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخضع للحجر الصحي اعتبارا من اليوم الثلاثاء (الساعة 5 بالتوقيت المحلي - 9 بتوقيت غرينتش)، لمنع انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) "جائحة".بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

وقال مادورو "اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 مارس، الساعة الخامسة صباحا، تدخل فنزويلا بأكملها حجرا اجتماعيا، وحجرا جماعيا، وهو إجراء صارم وضروري".

وكان مادورو أمر يوم الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات، وفي العاصمة كراكاس بدءا من يوم الإثنين وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال مادورو في خطاب أذاعه التلفزيون إن الاستثناءات في الخطة التي أطلق عليها اسم "الحجر الصحي الجماعي" تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية.

80 بالمائة من الأصابات في تايلاند سجلت في العاصمة بانكوك

قال مسؤول تايلاندي إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وذكر سوخوم كانشانافيماي الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب. وأضاف أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمائة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.