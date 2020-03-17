أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عبر صفحتها في "فايسبوك" عن تعليق معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية بالجزائر إلى إشعار آخر.

وحسب البيان، فإنه تم تعليق معالجة جميع طلبات تأشيرة الإقامة القصيرة والطويلة المدى حتى إشغار آخر، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت السفارة أن قرار التعليق يخص جميع فئات التأشيرات وجميع أنواع جوازات السفر، كما أكدت أيضا أنه سيتم إلغاء حتى المواعيد التي تم حجزها سابقا لطلب التأشيرة.