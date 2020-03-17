أكدت القنصلية الجزائرية العامة بدبي، اليوم، إنها بعد قرار إلغاء جميع الرحلات بين الجزائر ودبي ابتداء من 18 مارس إلى غاية 4 أفريل، وتحسبا لإمكانية توفير طائرة خاصة لنقل جميع المواطنين المتضررين بفترة الانقطاع، تقرر وضع إجراءات خاصة. وأوضح البيان، تحوز "الخبر"على نسخة منه، إن المواطنين المسافرين مع الخطوط الجوية الجزائرية، وتصادفت رحلاتهم يوم 18 مارس تاريخ بداية فترة الانقطاع، بإمكانهم السفر لأنه تقرر الإبقاء على هذه الرحلة دون تغيير.

أما بالنسبة لمن صادفت رحلة عودتهم فترة الانقطاع، فقد أكد البيان، يتعين عليهم التقرب لوكالة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسجيل أنفسهم في قوائم الانتظار، في حين يُرجى من المسافرين على الخطوط الجوية الإماراتية وصادفت رحلاتهم فترة الانقطاع، التقرب من الوكالات الإماراتية من أجل تحويل نحو الخطوط الجوية الجزائرية، لنقلهم في حالة توفير رحلة خاصة.