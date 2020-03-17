أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق معظم مصانعها الأوروبية لمدة أسبوعين، بسبب عدم تأكدها من وجود طلب على سياراتها، وكذلك إمدادات قطع الغيار، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد

وجاء الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي لـ"فولكسفاغن"، هربرت ديس، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بالشركة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن ممثلي الموظفين، إن آخر نوبات عمل لهم في جميع مواقع الشركة ستنتهي يوم الجمعة المقبل. وتوقعت الشركة زيادة في مبيعاتها بنسبة 4% في العام الحالي، ولكن قال المدير المالي، فرانك ويتر، اليوم الثلاثاء إن عدم اليقين بشأن درجة خطورة وتفشي فيروس "كورونا"، يجعله لا يستطيع تأكيد ذلك الرقم بشكل موثوق. وأوضح ديس أن "عام 2020 سيكون عاما صعبا للغاية، إذ أن تفشي الفيروس يقدم لنا تحديات مجهولة".