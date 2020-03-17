تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا

مجتمع
17 مارس 2020 () - إ.ش
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أعلنت السفارة التركية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قرار تعليق جميع الرحلات الجوية المبرمجة بين الجزائر وتركيا في كلا الاتجاهين.

وأوضحت السفارة التركية بالجزائر في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ابتداء من يوم غد الأربعاء بعد منتصف الليل إلى غاية الـ 9 أفريل المقبل.

وأكدت ذات السفارة، أن إمكانية تغيير تذاكر السفر أو إجراء طلبات أخرى بالنسبة للمواطنين الذين قاموا باقتناء تذاكر سفرهم بتاريخ هذه المدة.

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