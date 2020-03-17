أنهت، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للضرائب، إلى علم كافة المكلفين بالضريبة أنه تقرر بصفة استثنائية تأجيل إيداع التصريحات ودفع الحقوق والرسوم.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذا التأجيل سيكون برزنامة دون تطبيق غرامات التأخير: فبالنسبة للمكلفين بالضربية التابعين لنظام الربح الحقيقي: تأجيل اكتتاب التصريح الشهري )سلسلة50 ج لشهر فيفري) وكذا دفع الحقوق والرسوم المتعلقة به إلى غاية 20 أفريل 2020، تأجيل تسديد الأقساط الوقتية للضريبة على الدخل الإجمالي للضريبة على أرباح الشركات إلى غاية 20 أفريل 2020.

وأشار البلاغ إلى أن المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، الخاضعين لإلزامية التصريح والدفع عن بعد غير معنيين بهذه الإجراءات.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لنظام التصريح المراقب المهن الحرة: تأجيل اكتتاب التصريح الشهري (سلسلة 50 ج لشهر فيفري) فيما يخص الضريبة على الدخول (الإجمالي/ الأجور)إلى غاية 20 أفريل 2020، وبالنسبة لمالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين: تأجيل أخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.