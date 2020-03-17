تفاجأ سكان مدينة وهران، صباح اليوم، بالطابور الضخم الذي تشكل أمام باب القنصلية الفرنسية في وسط المدينة، والمتكون أساسا من الجزائريين الحاملين للجنسية الفرنسية. حيث توافدوا منذ الصباح الباكر، ومن بعض ولايات غرب البلاد، إلى مقر القنصلية، وبدأ الطابور يتشكل قبل أن تفتح أبوابها للجمهور.

تأكدت "الخبر" أن هؤلاء الوافدون قصدوها للتسجيل في قوائم الراغبين في دخول التراب الفرنسي هذه الأيام، التي علقت فيها الدولتان اللتان يحملان جنسيتهما (الجزائر وفرنسا) تعليق الرحلات الجوية والبحرية بينهما. ولم تتخذ السلطات القنصلية الفرنسية في وهران أية إجراءات لتنظيم الطابور أمام بابها، حيث تكدس الذين يشكلونه بشكل ملتصق، مع أن عددا قليلا منهم كانوا يضعون الأقنعة على وجوههم.

ورفض أغلبية الذين حاولت "الخبر" استفسارهم عن أسباب رغبتهم الرحيل من الجزائر في هذا الظرف، بينما رد آخرون بأن لهم عائلات وأشغالا في المدن التي يقيمون فيها في فرنسا. وأكدوا أنهم تلقوا رسائل نصية من القنصلية الفرنسية تطلب منهم الحضور، كونها ستوقف خدماتها يوم الخميس 19 مارس القادم.

ووجدت مصالح الأمن القائمة على حراسة القنصلية الفرنسية في وهران، صعوبات في تنظيم الطابور، مع أن ذلك ليس من صلاحياتها. بينما اغتنم المارة ذلك المشهد لتصوير الفيديوهات. وفي ذات الوقت تشكل طابور مماثل في حي "صندوق التوفير" على الطريق الرابط بين وهران وحاسي بونيف، أمام مقر وكالة "تي.أل.أس" المكلفة باستقبال طلبات تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي لولايات غرب البلاد. حيث ذكر مواطنون التقتهم "الخبر" هناك أنهم تلقوا رسائل نصية من الوكالة تطلب منهم الحضور لاسترجاع وثائقهم التي أودعوها لديها لطلب التأشيرات، كونها ستتوقف عن العمل يوم 19 مارس القادم.