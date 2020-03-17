أكد وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية ،إبراهيم بومزار ، اليوم الثلاثاء ، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" على مستوي مراكز البريد خاصة بالولايات التي سجلت بها حالات إصابة مؤكدة .

وأوضح بومزار، أنه أعطى تعليمات مباشرة لعمال القطاع في مكاتب البريد و الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر للتطهير اليومي حفاظا على سلامة العمال والمواطنين على حد سواء، داعيا المواطنين إلى التحلى بالوعي مع اقتراب موعد رواتب المتقاعدين لاسيما تفادي الاكتظاظ واستخدام الموزعات الآلية، مؤكدا أنها ستكون في الخدمة طيلة أيام الأسبوع دون توقف مع ضمان استمرارية الخدمة العمومية على مستوى مراكز القطاع في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المباشر بين المديرين الولائيين ومديري اتصالات الجزائر من أجل تلاحم وتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة وضمان تواصل الخدمة العمومية، مشيرا إلى التطبيقات الإلكترونية المتطورة التي توفرها الوزارة خاصة فيما يتعلق بدفع الفواتير دون التوجه إلى المراكز المعنية وذلك عن طريق المنصة الرقمية لبريد الجزائر وقال “إن الوقت الآن والظرف الحالي يفتح المجال لتسليط الضوء على هذه الوسائط التكنولوجية التي عانت سابقا من سوء التسويق."

وأوضح بومزار أن وزارته تعمل على تجسيد وتطبيق مخطط عمل الحكومة بإعطاء الأولوية لتحسين الخدمات في المجال البريدي وإعادة تأهيل وتثمين مكاتب البريد، "أما في مجال الاتصالات فإن مناطق الظل ستحوز اهتماما أكبر من حيث تحسين التغطية و الخدمات وهذا امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون."

