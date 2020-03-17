اتخذت الشركة الصناعية للنقل الوطني "سيتال" إجراءات استثنائية للتطهير "الآلي والمعمق" لعربات الترامواي في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة أية عدوى محتملة بفيروس كورونا.

وأفاد اليوم الثلاثاء بيان للمؤسسة، أنه لضمان السير الحسن للنقل بالترامواي بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف، اتخذ مجمع سيتال "إجراءات استثنائية للتنظيف الآلي والمعمق" لعربات الترامواي في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة أية عدوى محتملة بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه تمت المبادرة بعمليات تطهير يومية لعربات التراموي عبر الشبكة الجزائرية، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية. وبالتالي، فإنه يتم تطهير كافة أجزاء الترامواي المعرضة للمس بالأيدي بصفة آلية بمادة خاصة (منظف معقم قوي).

وأكدت رئيسة سيتال، وحيدة شعاب نقلا عن ذات المصدر أن "الحد من العدوى والسهر على احترام توجيهات المنظمة العالمية للصحة والسلطات ترد في قلب انشغالاتنا قائلة "لقد ضاعفنا الإجراءات الوقائية الإضافية" .