أكد اليوم الثلاثاء مدير الصحة بولاية البليدة,،أحمد جمعي، عدم تسجيل إلى غاية الآن أية حالة إصابة بفيروس كورونا وسط المستخدمين الطبيين و شبه الطبيين و كذا الموظفين بمختلف المؤسسات الإستشفائية.

وأوضح جمعي أن جميع التحاليل التي أجريت لمختلف المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين وكذا الموظفين على غرار العاملين بمستشفى ابراهيم تيريشين (الفابور سابقا) الواقع وسط المدينة جاءت لحسن الحظ "سلبية".

وأضاف ذات المسؤول أن جميع العاملين بالمؤسسات الإستشفائية الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض هذا الوباء يخضعون لهذا النوع من التحاليل الطبية.

للإشارة، فقد تناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) المهتمة بالشأن المحلي خبر إصابة أطباء عاملين بالمستشفى الجامعي "فرانس فانون" بفيروس كورونا وهو الخبر الذي نفاه مدير الصحة.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن مغادرة 13 حالة ممن أصيبت بهذا الوباء مستشفى بوفاريك بعد تماثلها للشفاء التام فيما لا تزال 21 حالة أخرى "إيجابية" تخضع للحجر الصحي.

وبحسب ذات المتحدث، فقد استقبلت مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك مساء أمس الإثنين 14 مواطنا جزائريا قدموا من إسبانيا يشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس, كانوا على متن القطار القادم من وهران باتجاه الجزائر العاصمة ليرتفع بذلك عدد الحالات المشتبه في إصابتها التي تخضع للحجر الصحي 25 حالة والمنتظر صدور النتائج المخبرية الخاصة بها مساء اليوم الثلاثاء.

كما كشف السيد جمعي عن تسجيل صباح اليوم الثلاثاء رابع حالة وفاة بفيروس كورونا على مستوى الولاية والخامسة على المستوى الوطني بحيث يتعلق الأمر بأخ المرأة التي توفيت يوم 13 مارس المنصرم (51 سنة) و البالغ من العمر 50 سنة و الذي يعتبر أول حالة وفاة تسجل على مستوى مستشفى بوفاريك.